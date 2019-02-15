В Украине продали арестованный российский Boeing

Самолет Boeing прилетел из Москвы еще в 2015 году, но остался в Украине из-за долгов российской авиакомпании "Трансаэро" перед аэропортом "Киев" имени Игоря Сикорского (Жуляны).

Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) продало арестованный российский Boeing B 737/524 за 17,996 миллиона гривень.

Читайте такжеАрестованное российское судно "Норд" повторно выставят на продажу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СЕТАМ, самолет Boeing прилетел из Москвы еще в 2015 году, но остался в Украине из-за долгов российской авиакомпании "Трансаэро" перед аэропортом "Киев" имени Игоря Сикорского (Жуляны) за обслуживание и стоянку воздушных судов.

"Самолет купили на вторых торгах с уценкой. Он полностью пригоден к полетам после небольшого технического осмотра. Думаю, новый владелец будет более чем доволен. Это уже четвертый самолет в истории СЕТАМ, который мы продали, но именно он является самым большим и самым дорогим", - цитирует пресс-служба генерального директора СЕТАМ Виктора Вишнёва.

В сообщении отмечается, что воздушное судно Boeing 737 совершило первый полет 6 июня 1998 года, а последняя дата эксплуатации была в октябре 2015 года.

При этом сообщается, что техническое состояние и необходимость проведения плановых ремонтов неизвестно.

Как сообщал УНИАН, 25 января государственное предприятие СЕТАМ повторно выставило на продажу арестованный российский Boeing B 737/524 со стартовой ценой 17,996 миллиона гривень.

В конце мая 2018 года этот самолет уже пытались продать за 35,9 миллиона гривень. Однако аукцион не состоялся.

Самолет был арестован из-за долга около 11 миллионов гривень российской компании Трансаэро перед аэропортом Киев (Жуляны).

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) работает с 26 октября 2015 года. До этого система электронных торгов СЕТАМ работала в экспериментальном режиме в 3 областях с 1 мая 2014 года. В сентябре 2017 года госпредприятие СЕТАМ сменило название электронной площадки для торгов арестованного Государственной исполнительной службой Украины имущества на OpenMarket.

В начале февраля правительство передало государственное предприятие СЕТАМ из сферы управления Министерства юстиции Украины в подчинение Национального агентства Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

По итогам 2018 года СЕТАМ реализовал имущества на общую сумму 2,7 миллиарда гривень, что почти на 30% больше, чем в предыдущем году.