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В Украине будут продавать иранский автомобиль Dena (фото)

14:21, 15 февраля 2019
Транспорт
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IKCO присутствовала на украинском рынке с 2006 года по 2010 год / фото ikco.ir

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Об этом сообщает liga.net со ссылкой на иранское агентство новостей MEHR.

Руководитель подразделения компании IKCO в Азии, Европе, Америке и СНГ Сабина Нобари, сказала, что компания намерена экспортировать свои автомобили Dena, производимые совместно с Азербайджаном, в Украину, говорится в сообщении.

По словам Сабины Нобари, сначала будет отправлено небольшое количество моделей Dena и Dena Plus, чтобы изучить мнение украинских покупателей.

Автомобили будут поставляться с азербайджанской производственной площадки Naft Chaleh, которая находится в совместном владении ООО AzEuroCar и IKCO.

фото ikco.ir
фото ikco.ir
фото ikco.ir

Напомним, что IKCO присутствовала на украинском рынке с 2006 года по 2010 год и продала около 12 000 автомобилей Samands.

Как сообщал УНИАН, производство автотранспортных средств в Украине в январе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросло на 57%, - до 893 единиц за счет сборки легковых автомобилей Skoda заводом "Еврокар".

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Теги: #продажа автомобилей