В Украине будут продавать иранский автомобиль Dena (фото)

Iran Khodro Company планирует представить на украинском рынке новую модель.

Крупнейший иранский производитель автомобилей Iran Khodro Company (IKCO) планирует представить на украинском рынке свою модель Dena.

Читайте такжеВ Украине кардинально изменятся правила растаможки "евроблях"

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на иранское агентство новостей MEHR.

Руководитель подразделения компании IKCO в Азии, Европе, Америке и СНГ Сабина Нобари, сказала, что компания намерена экспортировать свои автомобили Dena, производимые совместно с Азербайджаном, в Украину, говорится в сообщении.

По словам Сабины Нобари, сначала будет отправлено небольшое количество моделей Dena и Dena Plus, чтобы изучить мнение украинских покупателей.

Автомобили будут поставляться с азербайджанской производственной площадки Naft Chaleh, которая находится в совместном владении ООО AzEuroCar и IKCO.

Напомним, что IKCO присутствовала на украинском рынке с 2006 года по 2010 год и продала около 12 000 автомобилей Samands.

Как сообщал УНИАН, производство автотранспортных средств в Украине в январе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросло на 57%, - до 893 единиц за счет сборки легковых автомобилей Skoda заводом "Еврокар".