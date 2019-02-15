Появились первые официальные изображения электрокроссовера Audi Q4 e-tron

Концепт представят в Женеве весной, серийная версия выйдет в 2020-2021 годах.

Немецкий автопроизводитель Audi опубликовал официальные изображения нового компактного электрокроссовера Audi Q4 e-tron, который будет официально представлен в начале марта на автосалоне в Женеве.

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Помимо изображений, компания рассказала только о том, что это будет концепт, позволяющий предварительно оценить внешность будущей серийной модели Audi Q4 e-tron. Ее обещают выпустить на рынок в конце 2020 — начале 2021 года, пишет itc.ua.

Дизайн нового электрокроссовера перекликается с уже представленной моделью Audi e-tron, однако более компактные размеры позволят нацелить его на конкуренцию с аналогичной по формату моделью Tesla Model Y, анонс которой также ожидается весной текущего года.

О технических характеристиках новинки пока ничего неизвестно, однако автопроизводитель скорее всего использует наработки старшей модели Audi e-tron. Этот серийный электрокроссовер Audi e-tron получил 300 кВт мощности, батарею на 95 кВтч, запас хода 400 км (WLTP) и ценник от $75 тыс.

Напомним, что впервые о планах Audi выпустить компактный электрокроссовер стало известно еще в середине января, тогда же был показан первый тизер модели.