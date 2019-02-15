В Харькове обжаловали в суде повышение тарифов в метро

В Харькове с 7 февраля стоимость проезда в метрополитене выросла на 3 грн – до 8 грн за поездку.

В Харькове подали в суд иски об отмене решений исполнительного комитета горсовета о поднятии тарифов на проезд в метро, троллейбусах и трамваях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Харьковского горсовета, член общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" Игорь Черняк.

Читайте такжеВ метро Харькова подростки перепрыгивали турникеты, протестуя против подорожания проезда (видео)

"Два иска об отмене решений исполкома уже поданы в суд. Вместе с заявлениями о приостановлении действия новых тарифов до разрешения спора по существу", - написал он.

Черняк добавил, что решение исполкома о повышении тарифов на проезд подписал секретарь Харьковского горсовета Александр Новак, хотя по закону - это прямая обязанность мэра Геннадия Кернеса.

"И все бы ничего. Ну придумали бы какой-нибудь отпуск или больничный оформили. Однако в этот же день Кернес подписал два распоряжения! То есть фактически городской голова 6 февраля выполнял свои обязанности, а значит должен был подписывать и решение исполкома!", - добавил Черняк.

Как сообщал УНИАН, в Харькове с 7 февраля стоимость проезда в метрополитене выросла на 3 грн – до 8 грн за поездку в трамваях и троллейбусах на 2 грн – до 6 грн.