В электромобилях Tesla появился режим для собак

Этот режим был разработан по просьбам автовладельцев.

Компания Tesla внедрила в свои электромобили специальный режим Dog Mode. Он призван обеспечить комфортные условия пребывания для домашних питомцев в салоне автомобиля.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Иногда бывает трудно определить, работает ли электромобиль. А это может вызывать беспокойство, если в автомобиле находятся собаки, и не видно, что работает кондиционер. Новый режим позволяет устранить эту проблему", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2016 году Tesla в одном из обновлений прошивки внедрила функцию Cabin Overheat Protection. Она позволяет позаботиться о комфорте детей и домашних животных, которые остались в припаркованном автомобиле. Она поддерживает комфортный уровень температуры в закрытом автомобиле на протяжении многих часов, даже когда он не работает. Тогда компания отмечала, что такая функция возможна только на электромобилях Tesla, которые оснащены большими батареями.

Новый режим Dog Mode фактически является расширенной версией функции Cabin Overheat Protection. Для его активации в припаркованном автомобиле нужно выбрать на сенсорном дисплее Keep Climate On и выбрать режим DOG, а затем установить желаемый температурный диапазон. Благодаря этому не только будет поддерживаться комфортная температура в салоне, но и обеспокоенные прохожие будут уведомлены о том, что кондиционер работает и собака внутри находится в комфортных условиях, так что нет нужды пытаться вызволить её. Такой режим может поддерживаться достаточно долго. Если же уровень заряда батареи электромобиля опустится ниже 20%, пользователю на смартфон будет отправлено соответствующее уведомление.