Омелян проверил состояние трассы Киев-Одесса на участке, который был отремонтирован в 2018 году

15 февраля 2019 года Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян находится с рабочей поездкой в Киевской области.

Программой предусмотрен осмотр состояния автодорог Киевщины, в частности, трассы М-05 Киев-Одесса, а также мостовых переходов на трассе Н-01 Киев - Знаменка. В рамках поездки Владимир Омелян проведет расширенное совещание по созданию международного мультимодального транспортного узла на базе аэропорта «Белая Церковь».

Осмотрев участок трассы М-05, которая была отремонтирована 2018 года, Министр инфраструктуры заявил: «Дороги, которые были отремонтированы Укравтодором 2018 года, хорошо пережили зиму. Если есть какие-то повреждения покрытия, они будут устранены подрядчиками за их собственный счет. Капитальный ремонт трассы Киев-Одесса, на которой мы сейчас, продлится. В 2018 году из государственного бюджета направлено около 450 млн гривен и 76 млн евро средств международных финансовых организаций. В 2019 году работы будут продолжены, говорится о около 700 млн гривен, работы по развитию международного коридора GO Highway, в который будет входить и М-05».

Министр инфраструктуры Украины ознакомился с состоянием путепровода через железнодорожные пути на автомобильной дороге Н-01 Киев — Знаменка и провел встречу с громадой с.Мироновка.

Владимир Емельян отметил, что развитие инфраструктуры как на государственном, так и на местном уровне, в центре внимания Правительства: «Министерство инфраструктуры Украины уделяет большое внимание работе с регионами и сотрудничает с органами местного самоуправления для скорейшего восстановления инфраструктуры в рамках реформы децентрализации. Мы имеем пять лет стабильной работы украинской власти. Правительство Арсения Яценюка заложило фундамент для макроэкономической стабильности и дальнейшего роста национальной экономики. Правительство Владимира Гройсмана эффективно внедряет реформу децентрализации, в том числе, и в контексте развития сети автодорог. Я благодарен парламентским фракциям, в частности, «Народному Фронту», которые поддерживают реформы в инфраструктуре».

Владимир Омелян во время общения с обществом также заявил, что мостовой переход, который является важным не только для местных жителей, но и для области в целом, будет отремонтировано в этом году: «Финансирование соответствующих работ предусмотрено. Средства есть, документация готова. То, что другие обещали годами, но так и не сделали, мы сделаем в этом году. Вместе с тем, подчеркиваю, что местные власти и общины не должны ждать условного «царя», который приедет и всем сделает счастье. Децентрализация работает, средства на места выделяются значительные. Будьте более активными и ответственными за развитие своих населенных пунктов».

«Залогом сильных и развитых регионов, состоятельных территориальных общин является современная транспортная инфраструктура. Поэтому развитие инфраструктуры Киевской области и всех регионов Украины в фокусе внимания Министерства инфраструктуры. Это имеет важное значение для усиления экономического потенциала Украинского государства», − заявил Владимир Омелян.