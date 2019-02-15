Лидер «евробляхеров»: в Украине растаможено лишь 5% авто из Европы

По его мнению, половину перерегистрированных машин ввезли дилеры.

Сейчас в Украине растаможено лишь около 5% авто на еврономерах, половину из которых было ввезено уже после вступления в силу новых законов.

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Об этом в эфире программы на канале ZIK рассказал глава "Авто Евро Силы" Олег Ярошевич.

По его словам, автодилеры пользуются льготным периодом, чтобы ввезти побольше автомобилей, а продавать их будут позже.

"В общем, согласно даже показателей ГФС, 50% из них – свежезавезенные автомобили, которые прибыли в Украину после 25 декабря. Автодилеры бросились завозить авто со скидкой 50% от уплаты акциза. Они сейчас навозят их сюда в Украину, а потом будут реализовывать", – рассказал Ярошевич.

По его мнению, из около двух миллионов "евроблях" растаможено лишь 50 тысяч, то есть менее 5%. Вместе с тем значительное количество украинцев просто вывезли свои машины на еврономерах за границу и оставили их там, чтобы избежать штрафов. При этом нет никакой статистики, сколько людей так поступило.

Кроме того, по его словам, после принятия закона о растаможке "евроблях" очереди на границах не уменьшились.

Как сообщал УНИАН, таможни Государственной фискальной службы (ГФС) в период с 25 ноября 2018 года по 13 февраля 2019 года оформили по новым льготным условиям почти 161 тыс. автотранспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены в Украину с 1 января 2015 года и до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей. Всего за указанный период в бюджет уплачено 10,1 млрд грн таможенных платежей.

Справка УНИАН. С 25 ноября 2018 года в Украине действуют изменения в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

В частности, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема, а также 90-дневный льготный период действия коэффициента 0,5 для ставки расчета налога за растаможивание автомобилей, ввезенных с 1 января 2015 года до вступления в силу закона.