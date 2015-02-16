"Укравтодор" отчитался, сколько ям залатал на дорогах за год

Согласно сообщению, наибольший объем работ в прошлом году был выполнен на автодорогах в Днепропетровской, Винницкой и Черниговской областях, где за год дорожники устранили более 90% обнаруженных деформаций дорожного покрытия.

«Немного меньшие показатели - 80-86% - в Хмельницкой, Кировоградской, Запорожской, Волынской, Черкасской, Тернопольской, Черновицкой, Ривненской, Херсонской и Полтавской областях», - отметили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что больше всего ям по состоянию на конец прошлого года оставалось в трех областях - Одесской, Львовской и Ивано-Франковской - 57-60% дорог с поврежденным покрытием. Работы в этих регионах были одними из самых масштабных по сравнению с ремонтом в других областях, однако ремонт проведен лишь на 40-43% дорог, так как деформация полотна была на очень значительной площади - 757 тыс. кв. м в Одесской области, 447 тыс. кв. м - во Львовской и 300 тыс. кв. м - в Ивано-Франковской.

«Ограниченное и несвоевременное финансирование не позволило выполнить все работы в полном объеме, а также вынудило применять доступные и проверенные годами упрощенные технологии», - отметили в пресс-службе.

Наибольший объем работ был выполнен с применением горячего асфальтобетона - более 42%, 19% - методом пропитки с использованием черного щебня, 11% - струйным методом, остальное - с помощью ремонтеров-разогрева, литым и холодным асфальтобетоном, а также другими смесями.

Как сообщал УНИАН, общая сумма бюджетного финансирования «Укравтодора» на 2015 год установлена на уровне 20,826 млрд грн. В частности, на развитие и содержание дорог в госбюджете предусмотрено 3,405 млрд грн, тогда как 17,41 млрд грн будет направлено на выполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством или под государственные гарантии, на развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

В декабре 2014 года вице-премьер-министр Украины Валерий Вощевский заявил, что в условиях бюджетного дефицита в 2015 году финансирование строительства новых объектов инфраструктуры осуществляться не будет.

По словам начальника Управления эксплуатационного содержания автомобильных дорог и безопасности движения Олега Федоренко, минимальная потребность дорожной отрасли в год составляет 35-40 млрд грн.

Согласно госбюджету Украины в 2014 году на финансирование «Укравтодора» было выделено 14,415 млрд грн, а на развитие и содержание дорог – 3,248 млрд грн.

Справка УНИАН. Источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине выступают акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.