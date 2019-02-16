В центре Киева под троллейбусом провалился асфальт (фото, видео)
22:27, 16 февраля 2019Транспорт
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На место инцидента выехали дорожные службы.
Под троллейбусом провалился асфальт / фото УНИАН
В субботу, 16 февраля, в Святошинском районе Киева на улице Чернобыльской под троллейбусом N39 провалился асфальт.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
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На место инцидента выехали дорожные службы.
"Преисподняя в Киеве: на улице Чернобыльской большой желтый тралик провалился в дорожную яму. Асфальт буквально разверзся под общественным транспортом", - сообщили в паблике.
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