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В центре Киева под троллейбусом провалился асфальт (фото, видео)

22:27, 16 февраля 2019
Транспорт
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Под троллейбусом провалился асфальт / фото УНИАН

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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На место инцидента выехали дорожные службы. 

"Преисподняя в Киеве: на улице Чернобыльской большой желтый тралик провалился в дорожную яму. Асфальт буквально разверзся под общественным транспортом", - сообщили в паблике.

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Теги: #Киев#троллейбус