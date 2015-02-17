"МТС-Украина" готова заплатить за лицензии на 3G-связь больше других

Один из крупнейших украинских мобильных операторов «МТС Украина» по результатам вскрытие конвертов с ценовыми предложениями предложил самую высокую цену по трем выставленным лотам на конкурсе на связь третьего поколения (3G).

Как передает корреспондент УНИАН, по лоту №1 оператор предложил цену 2,708 млрд грн, по лоту №2 – 2,715 млрд грн, по лоту №3 – 2,705 млрд грн.

В свою очередь, участник конкурса «Киевстар» по лоту №1 предложил цену 2,705 млрд грн, по лоту №2 – 2,710 млрд грн, по лоту №3 – 2,7 млрд грн.

Мобильный оператор «Астелит» по всем трем лотам предложил цену в размере 2,703 млрд грн.

Как отметил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александр Животовский, сегодня тендерный комитет намерен провести закрытое заседание, на котором будет назначена дата и место проведения торгов с голоса.

«После вскрытия конвертов мы сделаем перерыв тендерной комиссии и продолжим заседание позже, когда уже в закрытом режиме подведем итоги изучения документов, которые были представлены, и подпишем протоколы, в которых будет определена дата и место проведения торгов с голоса», - сказал Животовский.

Ранее в НКРСИ отмечали, что планируют провести торги с голоса 23 февраля.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2014 года Кабинет министров Украины подписал распоряжение об утверждении условий конкурса на покупку лицензий на 3G-связь.

Утвержденный документ предусматривает проведение тендера на право получения лицензий на 15 лет во всех регионах Украины по трем лотам одновременно. Стартовая стоимость лицензии на 3G была установлена в размере 2,7 млрд грн. Кроме того, трем победившим операторам необходимо будет взять на себя расходы, связанные с проведением конверсии, общая стоимость которой оценивается в 1,6 млрд грн. При этом предусматривается, что сумма может изменяться в зависимости от инфляции.

В документе также отмечается, что операторам необходимо будет в течение 18 месяцев после проведения конкурса запустить сеть третьего поколения на территории всех областных центров Украины, а в течение 6 лет – на территории всех районных центров и всех населенных пунктов с населением более 10 тысяч человек.

В свою очередь, в условиях тендера прописывается, что к участию в торгах могут не допустить мобильных операторов, подпавших под действие Закона «О санкциях».

В январе 2015 года Нацкомиссия по регулированию связи приняла заявки на участие в конкурсе на покупку лицензий на связь третьего поколения (3G) от трех операторов - «Киевстар», «МТС Украина» и «Астелит» (life:). При этом предусматривалось, что операторы обязаны оплатить тендерную гарантию в размере 10% (270 млн грн) от стоимости лицензии не позднее чем за 3 рабочих дня до даты начала конкурса (16 февраля). Учитывая то, что все компании подали по три заявки на лоты, общая сумма перечисленной тендерной гарантии составила 2,43 млрд грн.

10 февраля три крупнейших мобильных оператора «Киевстар», «МТС Украина» и «Астелит» (life:) сообщили об оплате тендерных гарантий за участие в конкурсе на покупку лицензий на связь третьего поколения (3G).