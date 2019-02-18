В Украине упростили передачу индивидуальных номерных знаков

Перезакрепление именных номеров разрешили делать в региональных сервисных центрах МВД.

В Украине стало возможно перезакрепить индивидуальные номерные знаки за другим авто или передать их в собственность другому водителю в любом Сервисном центре МВД.

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Об этом говорится в сообщении МВД Украины в Facebook.

Для того, чтобы перезакрепить ИНС нужно подать пакет необходимых документов. Стоит отметить, что ранее эта услуга была доступна исключительно в Главном сервисном центре МВД в Киеве.

Как сообщал УНИАН, в Украине изменили правила растаможки "евроблях". Вместо экологического сертификата при растаможке будут принимать техпаспорт.

Кроме того, уже с 22 февраля ставки для тех, кто уже давно ездит на "еврономерах", вырастут вдвое.

Также Фискальная служба предупредила владельцев авто на еврономерах, что с конца мая текущего года штрафные санкции, которые будут к ним применяться, вырастут до 170 тысяч гривень, а в отдельных случаях предусматривается возможность конфискации таких авто.