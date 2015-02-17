Продажи легковых автомобилей в Европе растут семнадцатый месяц подряд

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 6,7% - до 999,15 тыс. единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

С учетом авторынков в Исландии, Норвегии и Швейцарии в январе уровень продаж вырос на 6,2% - до 1,028 млн автомобилей.

Как отметили в ассоциации, рост продолжился семнадцатый месяц подряд.

Согласно опубликованным данным, в январе текущего года крупнейшие авторынки Евросоюза продемонстрировали стабильный рост. Прирост авторынка Испании составил - 27,5%, Италии - 10,9%, Великобритании - 6,7%, Франции - 6,2% и Германии - 2,6%.

Высокий темп роста в январе показали авторынки Ирландии – на 30,6%, Португалии – на 28%, Литвы – на 20,6% и Чехии – на 15,3%.

Лидером европейского авторынка остается концерн Volkswagen. Рыночная доля компании в январе составила 25,5%, а продажи по сравнению с январем 2014 года выросли на 6,8% – до 254,699 тыс. автомобилей.

Главный конкурент Volkswagen, владелец брендов Peugeot и Citroen, автомобильный концерн PSA Group в январе по сравнению с прошлогодним показателем сократил объем продаж на 1,4% - до 107,808 тыс. единиц, а доля компании по сравнению с январем 2014 года сократилась с 11,7% до 10,8%.

Компания Renault, третья компания на европейском авторынке, увеличила продажи в январе на 10%– до 95,315 тыс. авто, доля компании на рынке составила 9,5%.

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Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза в 2014 году по сравнению с 2013 году увеличились на 5,7% - до 12,55 млн единиц.

Справка УНИАН. ACEA - Ассоциация европейских производителей автомобилей, создана как лоббистская организация европейских автопроизводителей.