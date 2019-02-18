В Европе отказались от эксплуатации российских "Суперджетов"

Ирландия, единственная страна Европы, которые использовала самолеты российской компании, отказалась от их эксплуатации.

Ирландская авиакомпания CityJet, которая была единственным эксплуататором российских самолетов Sukhoi Superjet 100 в Европе, отказалась от их использования.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Ирландцы убрали со своего официального сайта в разделе "Флот" российские самолеты. Теперь там указаны только иностранные суда: 25 Bombardier CRJ900 и 13 Avro RJ85", - говорится в сообщении.

Источники издания сообщают, что семь самолетов SSJ 100, которые использовала ирландская авиакомпания, могут быть поставлены "ВЭБ-лизингом" авиакомпании "Азимут", базирующейся в Ростове.

О возможном отказе ирландцев от использования российских самолетов говорил еще в декабре 2018 года президент "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) Александр Рубцов.

"Мы следуем из того, что у нас есть другой европейский заказчик (словенская Adria Airways – ред.), котором мы хотим поставить 15 бортов в течение двух с лишним лет. Поэтому мы исходим из того, что CityJet - это хорошая история, но мы не исключаем, что можем и закончить нашу историю взаимоотношений, если мы не придем к какому-то другому варианту", - заявлял тогда он.

Напомним, в январе 2019 года стало известно, что Иран не может получить 40 российских самолетов Sukhoi Superjet 100 из-за отказа Министерства финансов США выдать экспортный сертификат. Более 10% комплектующих SSJ-100 производятся в США, поэтому для снабжения российских самолетов требуется разрешение Вашингтона. Производитель SSJ-100 пытается сократить количество американских комплектующих, но это может занять много времени.

Иранские авиакомпании Iran Air Tours и Iran Aseman Airlines заключили контракты на покупку 40 российских самолетов Sukhoi Superjet 100. Цена одного такого самолета составляет 50,5 миллиона долларов, таким образом, стоимость 40 лайнеров составит более 2 миллиардов долларов.