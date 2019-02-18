Ford представил новый Focus ST (фото)

В продаже на европейском рынке Ford Focus ST появится летом 2019 года.

Компания Ford представила новое поколение «горячего» хэтчбека и универсала Focus ST — автомобиль получил версии с бензиновым и дизельным моторами.

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Бензиновый двигатель представлен 280-сильным 2,3-литровым турбомотором EcoBoost с технологией антилага от спорткара Ford GT и пикапа Ford F-150 Raptor. Также доступен вариант хэтчбека со 190-сильным 2-литровым турбодизелем EcoBlue, сообщает «Коммерсант».

Бензиновый агрегат сочетается либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией с подрулевыми лепестками, а дизель — только с «механикой».

Спортивная модификация отличается от базового Ford Focus доработанной подвеской с новыми настройками, переработанным рулевым управлением, усиленными тормозами и блокировкой дифференциала с электронным управлением, а для дизельной версии доступна система векторизации тяги на колёсах.

Для Focus ST предложены несколько вариантов работы силового агрегата и электронных систем (Slippery/Wet, Normal, Sport), а для модели с опциональным пакетом Performance Pack добавлен режим Track Drive.

Ford Focus ST получил новый аэродинамический обвес, спортивную выхлопную систему, особые колесные диски и эксклюзивные цвета окраски кузова. Интерьер отличается новыми креслами Recaro, спортивным рулем, алюминиевым селектором коробки передач, серебристым декором и серой прострочкой обивки.

В продаже на европейском рынке Ford Focus ST появится летом 2019 года.