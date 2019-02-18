Львов закупит 50 новых троллейбусов

Согласно контракту, через полгода город должен получить первые 10 троллейбусов.

В понедельник, 18 февраля, ЛКП «Львовэлектротранс» подписал контракт с консорциумом в составе ООО «Совместное украинско-немецкое предприятие «Электронтранс» и ПАО «Концерн-Электрон» о поставке 50 новых, 12-ти метровых, низкопольных троллейбусов.

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Как сообщает Львовский городской совет, подписание состоялось в рамках кредитного соглашения с ЕБРР по реализации проекта модернизации общественного троллейбусного транспорта, которым предусмотрена также реконструкция троллейбусной контактной сети и двух депо, расположенных на ул. Промышленной (трамвайное депо) и ул. Троллейбусной (троллейбусное депо).

На прошлой неделе Европейский банк реконструкции и развития подтвердил, что консорциум в составе ООО «Совместное украинско-немецкое предприятие «Электронтранс» (Украина) и ПАО «Концерн-Электрон» (Украина) является победителем в тендере на поставку 50 троллейбусов для ЛКП «Львовэлектротранс».

Как отметил заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС Андрей Белый, все тендерные процедуры на приобретение новых троллейбусов начались с сентября прошлого года, хотя подготовка к тендеру длилась больше года.

«В истории Львов еще не было такого прецедента, когда город одновременно покупал 50 троллейбусов. Это значительное событие для Львова, ведь согласно стратегии развития города до 2020 года, мы планируем обновить на 70% подвижной состав ЛКП „Львовэлектротранс“. Сегодняшний контракт — это движение в направлении реализации этой стратегии, это переход на другой уровень качества электротранспорта и поддержка экологического транспорта», — добавил Белый.

Согласно контракту, через полгода город должен получить первые 10 троллейбусов. Продолжительность контракта - 44 недели с даты получения авансового платежа поставщиком.

Напомним, сотрудничество Львова с «Электронтранс» началась в 2013 году — заказом первого низкопольного трамвая. Следующий аналогичный трамвай город заказал в 2014 году, а в 2015 году город получил от «Электрона» електробус.

Самый большой и разноплановый заказ предприятие получило от Львова в 2016 году. А именно 10 троллейбусов, 9 трамваев, которые были заказаны специально для Сиховского направления, и заказ на автобусы, которые город полностью получил в 2017 году. В 2018 году — 50 автобусов. В целом за последние 5 лет Львов заказал в «Электронтранса» 135 единиц транспорта: 10 троллейбусов, 9 трамваев, 1 електробус и 105 автобусов — 50 из них заказано в прошлом году.

Также в прошлом году Львов приобрел 30 берлинских трамваев. А в этом году планирует приобрести еще 10 новых трамваев и 100 автобусов.