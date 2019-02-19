"Укрзализныця" обвинила "дочку" российского банка в попытке продать ее кредитную задолженность

УЗ выступает категорически против любой попытки продажи ее долга "Проминвестбанком".

Акционерная компания "Укрзализныця" заявила, что выступает категорически против любой попытки продажи ее долга "Проминвестбанком".

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Как сообщили в пресс-службе компании, стало известно о попытках «Проминвестбанка», принадлежащего российскому «Внешэкономбанку», продать кредитную задолженность «Укрзализныци» третьим сторонам.

«Мы предостерегаем всех потенциальных покупателей, что такая транзакция несет существенные серьезные риски. Поэтому мы настоятельно рекомендуем потенциальным заинтересованным сторонам воздержаться от такой транзакции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Проминвестбанк» является частью российского государственного банка «ВЭБ», по которому действует решение украинских судебных инстанций о замораживании акций и движимого и недвижимого имущества «Проминвестбанка».

«Учитывая состояние отношений между Украиной и страной-агрессором и принимая во внимание санкции СНБО Украины по дочерним компаниям банков с российским государственным капиталом, «Укрзализныця» призывает потенциальных покупателей указанного долга воздержаться от участия в этой транзакции и заявляет, что будет рассматривать любые такие действия как враждебное отношение к интересам «Укрзализныци» и Украины», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сегодня статус и положение предмета займов, полученных в 2011 году, находится на рассмотрении в различных судебных инстанциях Украины, что, по мнению компании, значительно повлияет на признание и определение фактической суммы долга.

«Укрзализныця» обслуживала указанную задолженность до сентября 2017 года и последовательно прилагала добросовестные усилия для урегулирования проблем и споров вокруг этого долга. Однако с тех пор проходят судебные процессы, обусловленные агрессивными действиями «Проминвестбанка», по которым уже были вынесены некоторые судебные решения», - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что «Укрзализныця» подтверждает свою готовность к конструктивному диалогу по урегулированию своих долговых обязательств на условиях открытых и добросовестных переговоров.

Как сообщал УНИАН, в конце 2018 года Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск «Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка» («Проминвестбанка»), постановив взыскать 12,85 млн долл. задолженности по кредитному договору и около 54 млн грн пени и процентов по кредиту с акционерной госкомпании "Украинская железная дорога" («Укрзализныця»).