Названы страны с самым дешевым и самым дорогим бензином

Венесуэла продолжает лидировать в рейтинге стран с самым дешевым бензином.

Мировые цены на топливо в четвертом квартале 2018 года по сравнению с предыдущим кварталом упали на 9%.

Читайте такжеВ Украине подешевели бензин и дизтопливо: сколько стоит заправить авто

Об этом говорится в рейтинге стоимости бензина от Bloomberg, передает delo.ua.

Самая низкая цена на бензин на сегодняшний день традиционно остается за Венесуэлой — там топливо на сегодняшний день продают всего за 1 цент за литр, что дешевле бутылки минеральной воды в 20 раз. Самый дорогой бензин — в Норвегии, где его стоимость составляет $1,82 за литр.

По подсчетам агентства, средняя цена за литр топлива составляет $1,8. Однако большинство стран покупает бензин значительно дешевле, отмечается в исследовании.

Самые низкие цены зафиксированы в Венесуэле ($0,01), в Иране ($0,14), Кувейте ($0,35), Нигерии ($0,41) и Египте ($0,43). Далее идут Малазия ($0,53), Саудовская Аравия($0,54), ОАЭ ($0,59), Россия ($0,66) и Пакистан ($0,69).

В список стран с самыми высокими ценами на бензин попали Швейцария ($1,59), Франция ($1,61), Португалия ($1,61), Швеция ($1,62), Финляндия ($1,63). После них расположились Израиль ($1,66), Дания ($1,7), Нидерланды ($1,71)Греция ($1,72), Италия ($1,74) и Норвегия ($1,82).

Исследование охватило 61 страну, однако Украина в него не попала. Средняя цена 1 литра бензина А-95 на украинских автозаправочных станциях колеблется в районе $1,2.

Помимо этого, агентство измерило доступность бензина в указанных странах. Отмечается, что в некоторых странах бензин стоит дешево, но при этом его сложно достать. К примеру, Пакистан, занявший 10 место по цене, находится на последней строчке по доступности, а Норвегия, которая оказалась в аутсайдерах по стоимости, в рейтинге по доступности заняла 25 место.

Венесуэла же заняла и высокое место в рейтинге по доступности бензина. Вместе с ней в первую десятку вошли также Кувейт, США, Люксембург, ОАЭ, Австралия, Швейцария, Канада, Ирландия и Саудовская Аравия.

Среди стран, в которых топливо менее доступно, агентство называет Турцию, Аргентину, Таиланд, Египет, ЮАР, Индонезию, Нигерию, Филиппины и Индию.

Меньше всего за год, согласно рейтингу, на горючее тратят в Венесуэле (0% от годового объема зарплаты), Сингапуре (0,31%), Гон Конге (0,36%), Норвегии (0,43%) и Турции (0,50%). Больше всего на топливо тратятся жители Греции (2,65% от доходов граждан за год),Малайзии (2,74%), Бразилии (2,75%), ЮАР (3,68%) и Мексике (3,96%).

Колоссально низкую, как для многих стран, цену на бензин в Венесуэле связывают с тем, что эта страна является одним из самых крупных поставщиков нефти в мире, а также с тем, что государство платит большие деньги из бюджета ($12 млн в год) в виде субсидий ради такой низкой цены на топливо. Таким образом, уже много лет правительство искусственно сдерживает подорожание бензина, пока в других странах цена на него постоянно растет.

Отметим, что ситуация с самым дешевым бензином в Венесуэле и самым дорогим — в Норвегии, сохраняется уже более 7 лет. В 2012 году в подобном исследовании Bloomberg давало такие же результаты. Однако тогда в Норвегии цена за литр бензина составляла еще больше, чем сегодня — 2,02 евро.

Как известно, сегодня Венесуэла переживает глубокий политический кризис. В начале 2019 года лидер оппозиционного венесуэльского парламента — Национальной ассамблеи — Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом страны, и ряд стран его поддержали. В ответ на это президент страны Николас Мадуро обвинил Гуайдо в попытке госпереворота. На его сторону стали Россия, Турция и Китай.