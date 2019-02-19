ЕС обяжет производителей снизить выбросы грузовиков и автобусов на 30%

К 2030 году средний размер выбросов CO2 тяжелых грузовиков и автобусов должен быть сокращен на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.

Представители Европарламента и всех стран Европейского союза впервые согласовали допустимые нормы выброса углекислого газа для грузовых автомобилей и автобусов.

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Об этом сообщает Автоконсалтинг со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

К 2030 году средний размер выбросов CO2 тяжелых грузовиков и автобусов должен быть сокращен на 30% по сравнению с уровнем 2019 года. Этот ориентир будет пересматриваться в 2022 году, тогда же будет выстроена стратегия на период после 2030 года.

Кроме того, согласована промежуточная цель - снижение выбросов углекислого газа к 2025 году на 15% по сравнению с уровнем 2019 года.

"ЕС достиг огромного успеха, впервые приняв меры по снижению выбросов CO2 тяжелых автотранспортных средств", - заявил депутат Европарламента Бас Эйкхаут после 7-часовых переговоров.

Участники переговоров поддержали предложение Еврокомиссии, опубликованное в мае 2018 года. При этом Европарламент в прошлом году предлагал более решительные изменения: сокращение выбросов на 20% к 2025 году и на 35% к 2030 году.