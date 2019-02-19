Удобный общественный транспорт: в Кабмине рассказали, с чего нужно начать

Минрегион намерен разработать современные нормы проектирования полос для общественного транспорта.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разрабатывает изменения в государственные строительные нормы (ГСН) относительно улиц и дорог населенных пунктов с целью пересмотреть и существенно усовершенствовать рекомендательные требования к устройству обособленных полос для общественного транспорта, чтобы улучшить работу и повысить безопасность и комфорт пассажиров.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

"Почему так сложилось, что у нас, в отличие от Европы, общественный транспорт - это скорее что-то ужасное и отрицательное, чем удобный альтернативный путь добраться на работу, учебу или домой. И по возможности каждый второй украинец согласен пересесть на авто и потратить часы на стояние в пробках, чем поехать в автобусе или маршрутке. Это нужно менять и устраивать удобные современные условия для пользования общественным транспортом. Сегодня в действующих нормах по проектированию улиц и дорог отсутствуют отдельные рекомендации, как нужно устраивать отдельные полосы общественного транспорта, в какой полосе движения это лучше делать, для какого транспорта - рельсового или безрельсового, также не учитывается функциональное назначение улицы, ее окружение и интенсивность. Поэтому сейчас есть предложение пересмотреть эти требования и обновить их в соответствии с европейским опытом, учитывая все эти необходимые параметры. Это могло бы повысить качество движения общественного транспорта и оптимизировать его работу", - написал он.

Парцхаладзе отметил, что кроме норм проектирования для улучшения работы общественного транспорта в Украине также обязательно нужно оптимизировать и совершенствовать имеющиеся городские маршруты, повышать качество предоставления транспортных услуг.

"В Европе уже давно отказываются от индивидуальных автомобилей в пользу общественного транспорта или велосипедов. Мы также должны создавать надлежащие условия и перенимать этот опыт, популяризовать этот вид транспорта ", - добавил он.

Парцхаладзе отметил, что проект изменений в ГСН сейчас разрабатывает Украинский зональный научно-исследовательский и проектный институт по гражданскому строительству.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября 2018 года вступила в действие ГСН "Улицы и дороги населенных пунктов", которой был введен ряд изменений для безопасности и комфорта людей, в частности, возможность сужения ширины полос движения на дорогах, обязательное установление специальных защитных ограждений на остановках общественного транспорта, обязательное обустройство островков безопасности на нерегулируемых переходах, велодорожек и велополос и другие изменения.