Льготный период растаможки «евроблях» заканчивается: что дальше

Растаможить автомобиль можно будет и после 22 февраля, но придется платить акцизный налог по полной ставке.

В пятницу, 22 февраля, истекает срок льготного периода, во время которого можно было со скидкой 50% легализовать в Украине авто на еврономерах.

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Растаможить автомобиль можно будет и после 22 февраля, но придется платить акцизный налог по полной ставке.

Заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов сообщил, что правительство, президент и профильный парламентский комитет заняли единую позицию, согласно которой было принято решение не продлевать данный льготный период применения скидки.

«22 февраля означает конец так называемого льготного периода для растаможивания авто, льготный период – это 50% скидка на акцизный налог. С 23 февраля по 23 мая будет действовать общий режим растаможивания этих авто по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая те, кто своевременно не выполнил таможенные формальности, будут платить достаточно серьезные штрафы, цель которых - прекращение оборота использования данных автомобилей на территории Украины», - сообщил Верланов.

Как отметил заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Виктор Кривицкий, в последний день действия вышеупомянутой скидки на акцизный налог - 22 февраля - все таможни ГФС будут работать до 24 часов.

«То есть все граждане, которые успели подать декларации до 24 часов и у которых не будет проблем с документами, они будут оформлены, даже если мы не успеем их оформить 22 февраля, то они будут оформляться в течение следующих дней по соответствующему зафиксированному курсу, чтобы отработать абсолютно все декларации, которые будут поданы до 22 числа до 24 часов», - отметил Кривицкий.

По данным ГФС, таможни в период с 25 ноября 2018 года и по 19 февраля этого года растаможили по новым правилам почти 195,2 тыс. автомобилей на еврономерах на сумму более 12 млрд грн.

Минфин рассматривает два варианта дальнейшей судьбы нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации, в частности, их продажу на запчасти или вывоз за пределы территории нашей страны.

По словам президента Петра Порошенко, деньги от растаможки «евробях» будут направлены на повышение пенсий для украинцев.

Глава "АвтоЕвроСилы" Олег Ярошевич заявил, что из около двух миллионов "евроблях" растаможено лишь 50 тысяч, то есть менее 5%, половину из которых было ввезено уже после вступления в силу новых законов.

По его словам, автодилеры пользуются льготным периодом, чтобы ввезти побольше автомобилей, а продавать их будут позже. Вместе с тем значительное количество украинцев просто вывезли свои машины на еврономерах за границу и оставили их там, чтобы избежать штрафов. При этом нет никакой статистики, сколько людей так поступило. Кроме того, по его словам, после принятия закона о растаможке "евроблях" очереди на границах не уменьшились.

Напомним, ранее группа народных депутатов предложила увеличить льготный период растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией еще на 90 дней - до 23 мая 2019 года. Законопроект №9522 зарегистрирован в парламенте 1 февраля.

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Как сообщал УНИАН, с 25 ноября 2018 года в Украине действуют изменения в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см ввели базовые ставки, соответственно, 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см ввели базовые ставки, соответственно, 75 и 150 евро.

Также ввели предельный коэффициент возраста автомобиля, который составляет 15. То есть, для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будет применяться коэффициент 15.

Кроме того, со дня вступления в силу закона вводился 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможивание на ранее ввезенные автомобили (так называемые «евробляхы»).

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Согласно Закону «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины», усилен контроль за перемещением и нахождением в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией.

Согласно документу, лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам. Также, согласно закону, запрещено использование такого автомобиля в предпринимательской деятельности или для получения дохода. За нарушение установленных правил предусмотрен штраф в размере 34 тыс. грн.

Первая фиксация указанных нарушений работниками Нацполиции предусматривает взыскание с нарушителя 8,5 тыс. грн, повторная фиксация - 17 тыс. грн, лишение права управления на год и изъятие авто.

Также увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков перемещения транспортных средств личного пользования в таможенном режиме и режиме транзита.

За превышение срока от 10 до 20 суток устанавливается штраф в размере 8,5 тыс. грн, от 20 до 30 суток - 85 тыс. грн, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектование транспортного средства) - 170 тыс. грн или его конфискация по решению суда.

Кроме этого, вводится автоматизированный обмен информацией между Фискальной службой, Госпогранслужбой и органами полиции с целью контроля за использованием на территории Украины транспортных средств личного пользования, временно ввозимых на таможенную территорию Украины и/или помещенных под таможенный режим транзита.

Напомним, 24 мая истекает так называемый переходный период, в течение которого "бляхеры" могут свободно передвигаться на еврономерах. После этого правоохранители обещают жестко реагировать на все случаи нарушения налогового и таможенного законодательства.

До принятия законов владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.