Геращенко просит СНБО ограничить долю россиян в украинских мобильных операторах до 25%

Народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Антон Геращенко обратился к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) с просьбой разработать правовые механизмы ограничения доли российских компаний в уставном капитале украинских мобильных операторов размером не более 25%.

Об этом Геращенко написал на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

«Прошу на заседании СНБОУ рассмотреть вопрос об установлении ограничений во владении российскими юридическими и физическими лицами (конечными бенефициарами) и аффилированными с ними лицами долями, которые не будут превышать 25% в совокупности, в уставных капиталах компаний в сфере средств передачи (хранения, обработки) информационных данных, мобильной и спутниковой связи, систем навигаций и телекоммуникации», - написал депутат.

Причиной обращения к СНБО стало то, что, по мнению Геращенко, операторы мобильной связи, контрольные пакеты акций которых принадлежат резидентам Российской Федерации, «вольно или невольно продолжают помогать российско-фашистским агрессорам в войне против Украины».

«Данные сотовой сети в районе проведения АТО и в частности в районе Дебальцево передаются террористам, которые рассылают нашим бойцам смски угрожающего и унизительного характера», - пояснил Геращенко.

По его словам, ограничение доли российских юрлиц в уставном капитале украинских компаний будет «гарантировать информационную безопасность страны и закроет поток финансовых ресурсов, которые выводятся в форме дивидендов российским бенефициарам».

Как сообщал УНИАН, в прошлом году крупнейших мобильных операторов неоднократно обвиняли в ненадлежащей защите персональных данных своих абонентов.

Так, вопрос нарушения условий лицензии «МТС Украина» был поднят в апреле 2014 года предыдущим составом Нацкомиссии по регулированию связи во главе с Петром Яцуком. Тогда НКРСИ провела внеплановую проверку, по результатам которой были выявлены случаи вмешательства в работу сети оператора. Позднее экс-глава регулятора сообщил, что речь шла о доступе российских спецслужб к данным об украинских абонентах. В конечном итоге по результатам разбирательства ведомство приняло решение не отзывать лицензию оператора, однако предписало усилить защиту сети от несанкционированных вмешательств.

В самой компании «МТС Украина» сделали заявление, опровергающее обвинения в ненадлежащей защите персональных данных своих абонентов, заверив, что оператор «МТС» не передавал информацию об абонентах третьим лицам, в том числе российским спецслужбам.

Читайте такжеТорги лицензиями на 3G-связь пройдут 23 февраляПримечательно, что вчера, 16 февраля, Нацкомиссия по регулированию связи начала проведение тендера на продажу лицензий на 3G-связь. К участию в конкурсе были допущены три крупнейших мобильных оператора - «Киевстар», «МТС Украина» и «Астелит». При этом, согласно условиям тендера, после получения лицензии и оплаты её стоимости мобильные операторы могут лишиться права запустить сеть третьего поколения, если они подпадут под действие Закона «О санкциях».

Справка УНИАН. На сегодняшний день «МТС Украина» является 100% дочерним предприятием российской компании «Мобильные ТелеСистемы».

«Киевстар» же напрямую не является подконтрольным российской компании, однако он входит в международный холдинг Vimpelcom, крупнейшая доля которого (47,9% голосующих акций) контролируется компанией Altimo, входящей в российскую «Альфа Груп».

Акционерами компании «Астелит» являются Turkcell (Турция) – 55% и крупнейшая украинская финансово-промышленная группа СКМ Рината Ахметова – 45%.