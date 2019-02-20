В необоснованном росте тарифов УЗ увидели большие риски для экспортно-ориентированных украинских отраслей

Из-за повышения тарифов УЗ перевозки грузов железнодорожным транспортом в 2018 г. уже уменьшились на 5,1%, до 322,3 млн т.

Предлагаемая руководством Укрзализныци автоматическая индексация тарифов на грузоперевозки означает сверхприбыль для монополиста и многомиллиардные убытки для промышленности и АПК.

Об этом говорится в статье Игоря Воронцова, опубликованной Минпромом.

Он напоминает, что впервые о ежеквартальном повышении грузовых тарифов на величину инфляции цен производителей глава правления УЗ Евгений Кравцов заговорил в декабре прошлого года.

"Абсурдность данной идеи очевидна: она полностью лишает монополиста стимулов быть операционно эффективной компанией. Зачем добиваться роста оборачиваемости вагонов и наращивания объемов грузоперевозок - ведь это в свою очередь требует улучшений в сфере диспетчеризации, модернизации путевого хозяйства, обновления вагонного и локомотивного парка. Одним словом, это требует от менеджмента госкомпании серьезной и системной работы. Есть более простой и легкий путь увеличения доходов – регулярное повышение расценок на свои услуги, не утруждая себя экономическими обоснованиями и контролем расходной части", - пишет Воронцов.

По его словам, в первую очередь это касается металлургических предприятий. Ведь если, к примеру, те же зернотрейдеры пытаются частично перейти на автоперевозки (разрушая автодороги сверхнормативным перегрузом), то возить железную руду из Кривого Рога в Мариуполь на автомобилях – однозначно "не вариант".

"Так, несмотря на протесты отдельных профильных бизнес-ассоциаций, а также Европейской бизнес-ассоциации и представительства Американской торговой палаты в Украине, пункт об автоматической тарифной индексации был включен в проект финплана Укрзализныци на 2019 г. и сейчас ожидает рассмотрения Кабинетом министров Украины. Парадоксально, что при этом представители УЗ в своих выступлениях и презентациях часто используют слово "рынок". Хотя в условиях рынка на самом деле находятся их клиенты-экспортеры, постоянно имеющие дело с конкуренцией со стороны зарубежных производителей и протекционистскими мерами других государств", - говорится в статье.

По его мнению, завышенные за счет "коррупционной составляющей" расходы сейчас перекладываются на грузоотправителей.

"Для этого и необходимо постоянное повышение тарифов. Но есть одна загвоздка. Украинский бизнес не может по примеру железнодорожников переложить свои возросшие расходы на клиентов. Потому что те вместо подорожавшего украинского металла купят более дешевый китайский. Украинскому зерну и минеральным удобрениям предпочтут закупку российской продукции – цена которой останется неизменной. Вот почему необоснованный рост ж/д тарифов на грузоперевозки ведет к падению объемов производства прежде всего в экспортно-ориентированных отраслях. Но и по внутренним грузоотправителям инициатива УЗ бьет весьма ощутимо: например, по цементной промышленности, известковой, огнеупорной и т.д. Одним словом, по всем отраслям, где есть большие объемы перевозок сырья либо готовой продукции", - объясняет эксперт.

Как говорится в статье, это подтверждается официальными цифрами. Перевозки грузов железнодорожным транспортом в 2018 г. уменьшились на 5,1%, до 322,3 млн т., по данным Государственной службы статистики Украины. Причем в 2018 г. формально тарифы не повышались. Индексация не проводилось, зато за счет либерализации вагонной составляющей тарифов УЗ дополнительно получила от грузоотправителей 7,3 млрд грн.

"По подсчетам главы Федерации металлургом Украины Сергея Беленького, если предложение УЗ об автоматической индексации грузовых ж/д тарифов получит одобрение Кабинета министров, дополнительные расходы бизнеса в 2019 г. составят 12,7 млрд грн. Кроме того, у топ-менеджеров УЗ есть и другие "творческие" идеи: например, унификации классов грузов, которая означает увеличение платежей за перевозку. Эти инициативы "потянут" еще на 21 млрд грн. Сопоставив стоимость тарифных "аппетитов" госмонополиста и величину падения грузоперевозок за 2018 г., получим неутешительный прогноз: если Кабмин согласится с предложениями УЗ, изложенными в проекте ее финплана на 2019 г., следует ожидать снижения ж/д грузоперевозок еще на 10-20%. Как отмечает член комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Владимир Гусак, в таком случае мы в итоге придем к ситуации, когда железнодорожникам станет нечего возить", - говорится в статье.