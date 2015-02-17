В "Киевстаре" заявили, что не дают России доступа к конфиденциальной информации абонентов

Об этом сообщил УНИАН директор по корпоративным коммуникациям «Киевстар» Михаил Шуранов в ответ на обвинения народного депутата Антона Геращенко в ненадлежащей защите сети и персональных данных абонентов компаний, контрольные пакеты акций которых принадлежат резидентам Российской Федерации.

«Иностранные компании доступа к конфиденциальной информации или оборудованию «Киевстар» не имеют», - отметил Шуранов.

По его ловам, сеть «Киевстар» является защищенной от прослушивания в соответствии с лицензионными условиями и законодательством Украины, что подтверждено техническими проверками, в том числе при участии СБУ и НКРСИ.

«Согласно выводам государственных комиссий, осуществлявших проверки, несанкционированного снятия информации, нарушений конфиденциальности данных абонентов, незаконной обработки информации, а также распространения соответствующих данных в сети «Киевстар» не обнаружено», - сообщил Шуранов.

При этом он подчеркнул, что мобильная сеть гражданского назначения, которой является сеть «Киевстар», не должна использоваться при ведении армейских военных операций.

Читайте такжеВоенных в районе Дебальцево спамят СМСками с призывами сдаться (фото)«В соответствии с законодательством Украины Министерство обороны является специальным пользователем радиочастотного ресурса и для военных целей использует свои собственные, специальные каналы связи и оборудования», - заявил топ-менеджер.

В ответ на предложение Геращенко ввести 25% ограничение на долю российских акционеров в уставном капитале украинских мобильных операторов, Шуранов заявил, что конечным бенефициаром «Киевстара» является голландская компания Vimpelcom Ltd., акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

«Конечный бенефициар «Киевстар» - европейская компания Vimpelcom Ltd (со штаб-квартирой в Нидерландах). Этой компании принадлежит 100% акций «Киевстар». Vimpelcom Ltd осуществляет деятельность в соответствии с законами Королевства Нидерландов и Евросоюза. Акции компании размещаются на Нью-Йоркской фондовой бирже NASDAQ, что требует полного выполнения требований комиссии по ценным бумагам США», - сообщил Шуранов.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Антон Геращенко обратился к СНБО Украины с просьбой разработать правовые механизмы ограничения доли российских компаний в уставном капитале украинских мобильных операторов размером не более 25%. Причиной обращения стало то, что, по мнению Геращенко, операторы мобильной связи, контрольные пакеты акций которых принадлежат резидентам Российской Федерации, «вольно или невольно продолжают помогать российско-фашистским агрессорам в войне против Украины». По его словам, данные сотовой сети мобильных операторов в районе проведения АТО и в частности в районе Дебальцево передаются террористам, которые «рассылают нашим бойцам смски угрожающего и унизительного характера».

Справка УНИАН. На сегодняшний день «МТС Украина» является 100% дочерним предприятием российской компании «Мобильные ТелеСистемы».

«Киевстар» же напрямую не является подконтрольным российской компании, однако он входит в международный холдинг Vimpelcom, крупнейшая доля которого (47,9% голосующих акций) контролируется компанией Altimo, входящей в российскую «Альфа Груп».

Акционерами компании «Астелит» являются Turkcell (Турция) – 55% и крупнейшая украинская финансово-промышленная группа СКМ Рината Ахметова – 45%.