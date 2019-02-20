Власти Харькова хотят ввести дифференцированную оплату проезда в электротранспорте

Сроки внедрения новой системы пока не установлены.

Власти Харькова намерены разработать и внедрить дифференцированную оплату стоимости услуг по перевозке пассажиров и багажа в городском электротранспорте.

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Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, такое дополнение к решению об установлении новых тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах было принято сегодня, 20 февраля, на заседании исполнительного комитета.

По словам заместителя городского головы по вопросам инфраструктуры Евгения Водовозова, обращения с предложением внедрить дифференцированную оплату проезда в горсовет поступали неоднократно. К тому же, подобная система сегодня широко используется в различных странах, внедрена в столице Украины.

«Мы поручили предприятиям транспорта провести подобные варианты расчетов и доложить на заседании исполкома для дальнейшего их принятия. Это решение фактически обязывает наши предприятия не придумывать, почему этого не сделали, а начать подготовку к этому процессу», - подчеркнул Водовозов.

Он отметил, что к разработке системы дифференцированной оплаты будут привлечены специалисты Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.

«Совместно с коммунальными предприятиями они изучат европейский опыт в сфере дифференциации оплаты проезда и внесут свои предложения», - рассказал чиновник.

Сроки внедрения новой системы в Харькове пока не установлены.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля исполком Харьковского горсовета принял решение повысить с 7 февраля стоимость проезда в метрополитене на 3 грн - до 8 грн за поездку, в трамваях и троллейбусах - на 2 грн, до 6 грн.

19 февраля Харьковский окружной административный суд приостановил решение о повышении тарифов.

20 февраля прокуратура начала уголовное производство по факту невыполнения решения суда Харьковским горсоветом относительно снижения стоимости проезда в электротранспорте.