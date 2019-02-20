В Украине по новым правилам растаможили почти 200 тысяч "евроблях"

С конца ноября 2018 года в бюджет уплачено 7,7 миллиарда гривень таможенных платежей.

Таможни Государственной фискальной службы (ГФС) в период с 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019 года оформили по новым льготным условиям почти 124 тысяч автотранспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены в Украину с 1 января 2015 года и до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей.

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Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов.

"С 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019 года включительно граждане Украины осуществили таможенное оформление 123 971 авто на еврономерах, то есть тех авто, которые были ввезены с 2015 года по 2018 год", - сказал Верланов.

При этом, по его словам, общая сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления авто на еврономерах составила 7,672 миллиарда гривень, из них 700 миллионов гривень - пошлина, 2,3 миллиарда гривень - НДС, 3,8 миллиарда гривень - акцизный налог, 900 миллионов гривень - добровольно уплаченные автовладельцами штрафы за нарушения требований Таможенного кодекса, что освободило их от административной ответственности за данные нарушения.

В то же время, согласно розданному на пресс-конференции релизу Фискальной службы Украины, в период с 25 ноября 2018 года по 19 февраля этого года Фискальная служба растаможила по новым правилам почти 195,2 тысячи автомобилей на еврономерах на сумму более 12 миллиардов гривень.

Сообщается, что из общего количества растаможеных автомобилей 106,7 тысячи находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса, за них автовладельцы добровольно уплатили более 907 миллионов гривень (8500 гривень за каждое авто), что освободило владельцев таких автомобилей от административной ответственности за данное нарушение.

Согласно пресс-релизу, наибольшее количество авто на еврономерах за указанный период оформила Киевская таможня – 20 866 единиц, далее следует Волынская таможня с показателем 14 652, Закарпатская – 10 867, Львовская – 10 198, Черновицкая – 9 995.

Как сообщил присутствующий на пресс-конференции исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Виктор Кривицкий, первые 10 тыс. авто были растаможены за первые 30 дней действия в Украине нового закона о льготных условиях растаможки авто на еврономерах, следующие 10 тыс. были растаможены за 10 дней, а 19 февраля было растаможено свыше 9 тыс. авто.

В целом, с начала 2018 года года и до введения в действие закона с 25 ноября было растаможено всего 75 тыс. авто.

"Замминистра финансов озвучил цифру поступлений от «евроблях» - это 7,680 млрд грн, а общая цифра, кроме «евроблях» в этот период еще заехали и другие автомобили, это 71 тыс. авто, которые дали дополнительные поступления в размере 4,481 млрд грн... На момент принятия закона у нас на территории Украины находилось около 640 тыс. таких авто, мы прогнозировали, что должна быть растаможена третья часть, так оно в принципе это и произошло", - уточнил Кривицкий.

Как сообщал УНИАН, с 25 ноября 2018 года в Украине действуют изменения в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

В частности, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема, а также 90-дневный льготный период действия коэффициента 0,5 для ставки расчета налога за растаможивание автомобилей, ввезенных с 1 января 2015 года до вступления в силу закона.

До принятия законов владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.