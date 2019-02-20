В Минфине рассказали о судьбе нерастаможенных «евроблях»: вывезти за границу либо продать на запчасти

22 февраля истекает срок применения 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, после чего владельцы таких авто будут платить налог по полной ставке.

Министерство финансов Украины рассматривает два варианта дальнейшей судьбы нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации, в частности, их продажу на запчасти или вывоз за пределы территории нашей страны.

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Как напомнил на пресс-конференции заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, 22 февраля истекает срок применения 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, после чего владельцы таких авто будут платить налог по полной ставке.

«Что будет с теми, кто не воспользуется этим правом (получения скидки – УНИАН), то на сегодня мы видим две опции - это вывоз авто за пределы территории Украины, а второй вариант - фактическая продажа этих авто на запчасти», - сообщил Верланов.

В то же время, присутствующий на пресс-конференции исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Виктор Кривицкий отметил, что «рынок сам отрегулирует, сколько будет стоить разобранный на запчасти автомобиль».

Как сообщал УНИАН, по данным ГФС, таможни в период с 25 ноября 2018 года и по 19 февраля этого года растаможили по новым правилам почти 195,2 тыс. автомобилей на еврономерах на сумму более 12 млрд грн.

С 25 ноября 2018 года в Украине действуют изменения в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

В частности, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема, а также 90-дневный льготный период действия коэффициента 0,5 для ставки расчета налога за растаможивание автомобилей, ввезенных с 1 января 2015 года до вступления в силу закона.

До принятия законов владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.