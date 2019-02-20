В Киеве на три дня ограничат движение по мосту Патона

В течение следующих трех дней с 06:00 до 16:00 на мосту будут проводиться ремонтные работы.

На мосту Патона в Киеве из-за ремонтных работ 21, 22, 23 февраля будет частично ограничено движение транспорта.

Читайте такжеВ Киеве ограничат движение сразу на двух мостах через Днепр (видео)

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на "Киевавтодор".

"С 06:00 до 16:00 21, 22 и 23 февраля в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Е. О. Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе в направлении проспекта Соборности", - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.