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В Киеве на три дня ограничат движение по мосту Патона

15:33, 20 февраля 2019
Транспорт
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В Киеве 21, 22 и 23 февраля частично ограничат движение по мосту Патона / фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на "Киевавтодор".

"С 06:00 до 16:00 21, 22 и 23 февраля в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Е. О. Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе в направлении проспекта Соборности", - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

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Теги: #движение на мосту Патона#мост Патона