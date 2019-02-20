Промышленники готовятся "затягивать пояса" из-за новой системы тарифов от УЗ - СМИ

Как сообщают представители промышленников, дополнительные затраты на грузоперевозку снижают конкурентноспособность украинских производителей.

Введение автоматической индексации тарифа на грузоперевозки приведет к дополнительному росту затрат для промпроизводителей на 12,7 млрд гривен, об этом в своем материале сообщает издание Центр Транспортных Стратегий.

Кроме того, как сообщают представители промышленников, дополнительные затраты на грузоперевозку снижают конкурентноспособность украинских производителей. В целом ожидается прекращение инвестпрограмм, снижение объемов производства, сокращение темпов модернизации.

«Производителям придется отказаться от амбициозных планов по повышению зарплат в отрасли, это еще больше усилит проблему трудовой миграции, из-за которой отрасль продолжает терять квалифицированные кадры. В отдельных отраслях будут останавливаться целые предприятия, в других будет сокращаться рентабельность. В конечном итоге те темпы роста экономики и ВВП, которые планировал Кабмин, будут существенно замедлены, потому что все отрасли будут работать на то, чтобы решить проблемы, которые возникнут у УЗ", - заявил в материале председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

Ранее, бизнес-сообщество высказалось однозначно против автоматической индексации тарифов на грузовые перевозки.

"Автоматическая индексация, фактически, исключает бизнес из дискуссии об увеличении железнодорожного тарифа и позволяет ж/д монополисту неограниченно увеличивать расходы грузоотправителей, как подвешивая регулируемый тариф, так и увеличивая стоимость услуг по пользованию вагонами "Укрзализныци", что автоматически увеличивать стоимость пользования вагонами частного парка", - заявляет, в свою очередь, бизнес-сообщество, сообщает ЦТС.