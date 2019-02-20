В Киеве завтра метро и некоторый наземный транспорт будут работать на час дольше

Последний поезд отправится с каждой станции в разное время, в частности, из центра города - около 1:15.

Завтра Киевский метрополитен в связи с проведением футбольного матча на стадионе НСК «Олимпийский» между командами «Динамо» (Украина) - «Олимпиакос» (Греция) будет работать на час дольше.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, последний поезд отправится с каждой станции в разное время, из центра города - около 1:15.

Дополнительный час добавляется к обычному расписанию на каждой станции, размещенному на входе и на платформе, уточнили в КГГА.

Читайте такжеВ Киеве на три дня ограничат движение по мосту Патона

Кроме того, с 21:00 до 22:00 вводится особый режим работы трех станций метрополитена: «Олимпийская» работать не будет, «Площадь Льва Толстого» закрывается на вход, «Дворец спорта» - на выход. После 23:00 возможно ограничение входа на эти станции.

Также, отметили в КГГА, будет продлено время работы маршрутов общественного транспорта, которые проходят возле станций метро, после прохождения последних поездов.

В частности, продлевается время работы троллейбусных маршрутов №№ 3, 8, 16, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 50; трамвайных маршрутов №№ 1, 8, 28, 33; автобусных в режиме маршрутного такси - №№ 150, 155, 166, 181, 182, 220, 457, 502, 516, 530, 550.

Как сообщал УНИАН, второй матч между командами "Динамо" (Украина) - "Олимпиакос" (Греция) состоится в четверг, 21 февраля, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало игры - в 22:00. Первая игра команд закончилась вничью - 2:2.