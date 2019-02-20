В ГФС назвали топ-5 самых дорогих растаможенных "евроблях"

Среди них два автомобиля марки Porshe, два Mercedes-Benz и один Bentley.

В Государственной фискальной службе назвали пять самых дорогих автомобилей, которые были растаможены в течение льготного периода. Среди них два автомобиля марки Porshe, два Mercedes-Benz и один Bentley.

Читайте такжеЛьготный период растаможки «евроблях» заканчивается: что дальше

Самым дорогим из них стал Porshe Turbo S 2013 года выпуска, таможенная стоимость которого составила 81,1 тысячу долларов. При растаможке владелец автомобиля заплатил 766 тысяч гривень налога.

На втором месте Porsche Cayenne S 2018 года выпуска стоимостью в 76 тысяч долларов США. За ее растаможку в казну ушло 705 тысяч гривень.

Третью строчку с таможенной стоимостью в 75,4 тысячи долларов США занял автомобиль Bentley Flying Spur 2014 года. За него заплатили почти 728 тысяч гривень налогов.

Mercedes-Benz G Classe 2015 года стоимостью 63,6 тысячи долларов растаможили за 593,4 тысячи гривень, а Mercedes-Benz V Classe 2018 года за 62 тысячи долларов растаможили за 553 тысячи гривень.

Как сообщал УНИАН, в период с 25 ноября 2018 года по 19 февраля этого года Фискальная служба растаможила по новым правилам почти 195,2 тысячи автомобилей на еврономерах на сумму свыше 12 миллиардов гривень.