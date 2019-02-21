В Минфине рассказали, что делать с нерастаможенной "евробляхой"

В течение льготного периода не растаможили только очень старые авто, поскольку это было экономически нецелесообразно.

Владельцы автомобилей на еврономерах, которые не оформят украинскую регистрацию до 24 мая 2019 года, должны либо вывезти их из Украины, или продать на запчасти.

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Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на заявление заместителя министра финансов Сергея Верланова.

Львиная доля владельцев "евроблях" по разным причинам не сможет растаможить свои авто.

"Относительно тех, кто не воспользуется правом растаможку, то мы видим две опции - это вывоз авто за пределы Украины и продажа на запчасти", - сказал Верланов.

При этом он подчеркивает, что таможни способны обслужить все авто на иностранной регистрации, которые остаются в Украине.

"В дальнейшем мы не прогнозируем большого количества растаможки "евроблях". Относительно ввоза дополнительных авто – они будут и рынок сам отрегулирует, сколько таких транспортных средств нужно", - заявляет и.о. зампредседателя ГФС.

По его мнению, в течение льготного периода не растаможили только очень старые авто, потому что делать это было экономически нецелесообразно.

"Чтобы не нарушать режим, люди просто оставили их за пределами страны. Часть машин отдадут на разборку. Ажиотажа по растаможке не прогнозируем. Сейчас будет маленький провал, а потом все стабилизируется до определенного потока, которого потребует рынок", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины прогнозирует увеличение количества растаможенных автомобилей с иностранной регистрацией на льготных условиях до 250-300 тысяч.

С 25 ноября 2018 года в Украине действуют изменения в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усиления контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

В частности, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема, а также 90-дневный льготный период действия коэффициента 0,5 ставки для расчета налога за растаможку автомобилей, ввозимых с 1 января 2015 года до вступления в силу закона.

До принятия законов владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможки автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.