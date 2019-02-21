Новое строительство дорог в этом году не превысит 5% - "Укравтодор"

При этом Новак заявил, что в ближайшие пять не стоит ожидать большого количества строительства новых дорог за государственные средства.

Новое строительство дорог из общего количества дорожных работ в этом году составит не более 5%.

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Об этом сообщил в интервью УНИАН и. о. главы "Укравтодора" Славомир Новак.

"Не более 5% составит новое строительство. Для нас первоочередная задача - ремонт дорог, текущий средний и капитальный. Однако мы постепенно отходим от текущего среднего ремонта. Планируем в строительном сезоне 2021 полностью отказаться от него в пользу капитального. Но не надо забывать, что капитальный ремонт требует полноценной документации. А бюрократия в Украине очень сложная. Плюс капремонт - это существенное увеличение расходов. Правда, такой вид ремонта более долговечен, поэтому гарантия на него десять лет (на средний ремонт - пять лет)", - сказал он.

Новак отметил, что в этом году начнется строительство дороги в рамках первого в истории дорожной отрасли Украины гранта от ЕС.

"Новое строительство в этом году планируем за счет международных средств: северный объезд Львова, строительство дороги Львов-Тернополь в рамках Gо Highway, а также восточный объезд Тернополя в рамках первого в истории дорожной отрасли Украины гранта от ЕС. Это помощь, деньги, которые украинским налогоплательщикам не придется возвращать", - подчеркнул он.

При этом Новак заявил, что в ближайшие пять не стоит ожидать большого количества строительства новых дорог за государственные средства.

"Людям надо откровенно сказать: новое строительство будет осуществляться за счет открытия новых кредитных линий, а за счет государства будем ремонтировать. Так будет лет пять", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтодора", на строительство, реконструкцию и ремонт дорог государственного значения в 2019 году будет направлено около 20 миллиардов гривень из общей суммы в 33,4 миллиарда гривень на дороги государственного значения, предусмотренной в Дорожном фонде. Всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 миллиардов гривень, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.