Украинский самолет АН-132D совершил "зрелищный полет" в Индии (видео)

Полет самолета АН-132D включал стремительный взлет, крутое пике, «бочку» и четкую посадку на полосу.

В авиационном госпредприятии «Антонов» сообщили о «зрелищном демонстрационном полете украинского самолета АН-132D на международном аэрокосмическом салоне AeroIndia-2019.

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Согласно сообщению, полет осуществили командир – летчик-испытатель Богдан Загорулько, второй пилот – летчик-испытатель Виктор Гончаров и ведущий инженер по летным испытаниям Владимир Нестеренко.

Как видно на размещенном в соцсети Facebook 7-минутном видео, полет самолета АН-132D включал стремительный взлет, крутое пике, «бочку» и четкую посадку на полосу.

Госпредприятие «Антонов» представило первый опытный образец нового транспортного самолета Ан-132D в декабре 2016 года. Уже через год самолет выполнил свой первый полет.