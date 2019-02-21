7-10 евроцентов за километр: названа цена проезда по первой платной дороге в Украине

По словам главы «Укравтодора», стоимость строительства концессионной дороги в Украине будет составлять не более 5-6 миллионов евро за километр.

Цена проезда по первой в Украине платной дороге из Львова в Краковец (Польша), строительство которой начнется в 2020 году, будет не больше 7-10 евроцентов за километр.

Читайте также"Укравтодор" озвучил планы по восстановлению дорог в этом году

Об этом в интервью УНИАН сообщил и.о. главы «Укравтодора» Славомир Новак.

«Мы должны брать в качестве ориентира европейские цены. Но все же в Украине будет немного дешевле. Средняя стоимость строительства автобана в Европе - 10 млн евро за километр. В Украине, думаю, получится не более 5-6 миллионов евро за километр. Поэтому цена проезда не будет больше 7-10 евроцентов за километр», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в июне 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян сказал, что тендер на строительство первой платной дороги по маршруту Львов-Краковец, который пытаются провести с 2015 года, будет объявлен до конца этого года. Однако, в 2019 году и.о. главы «Укравтодора» Славомир Новак заявил, что строительство первой платной дороги из Львова в Краковец (Польша) начнется в 2020 году.

Подробней читайте в интервью Новака на сайте УНИАН-Экономика.