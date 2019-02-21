Tesla придумала, как сделать Model 3 доступнее - будут продавать на условиях лизинга

Люди, для которых приобретение электромобиля Model 3 при цене стартовой комплектации $42900, слишком дорогая покупка, скоро смогут купить экологический транспорт на более выгодных условиях.

Американский производитель электромобилей Tesla в скором времени запустит возможность приобретения Tesla Model 3 на условиях лизинга.

Читайте такжеTesla и Mercedes договариваются о создании электрофургона

Такой вывод можно сделать на основании внутреннего электронного письма, которое было разослано работникам на этой неделе, сообщает engadget.com.

В нём говорится о подготовке сотрудников к запуску программы лизинга, старт которой должен состояться примерно через 2 недели. Хотя и отмечается, что точные сроки запуска программы ещё не определены, «но это точно произойдет после дат, указанных в этом документе».

Как ожидается, запуск программы лизинга позволит стимулировать спрос на новые электромобили Model 3. Ещё в прошлом году говорилось о возможности внедрения такой программы. Но тогда она не была запущена из-за опасений, что это вызовет снижение денежного потока, что было нежелательно на этапе запуска массового производства.

4000 Tesla cars loading in SF for Europe pic.twitter.com/BODbSzo3Fr — Elon Musk (@elonmusk) 20 февраля 2019 г.

Как сообщал УНИАН, после недавней оптимизации цен на премиум-седан Tesla Model S и электрокроссовер Tesla Model X американский автопроизводитель снизил цены и на свою третью модель Tesla Model 3. У всех трех доступных в данный момент версиях стоимость стала меньше сразу на $1,100.