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Tesla придумала, как сделать Model 3 доступнее - будут продавать на условиях лизинга

16:29, 21 февраля 2019
Транспорт
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Иллюстрация REUTERS

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Такой вывод можно сделать на основании внутреннего электронного письма, которое было разослано работникам на этой неделе, сообщает engadget.com.

В нём говорится о подготовке сотрудников к запуску программы лизинга, старт которой должен состояться примерно через 2 недели. Хотя и отмечается, что точные сроки запуска программы ещё не определены, «но это точно произойдет после дат, указанных в этом документе».

Как ожидается, запуск программы лизинга позволит стимулировать спрос на новые электромобили Model 3. Ещё в прошлом году говорилось о возможности внедрения такой программы. Но тогда она не была запущена из-за опасений, что это вызовет снижение денежного потока, что было нежелательно на этапе запуска массового производства.

Как сообщал УНИАН, после недавней оптимизации цен на премиум-седан Tesla Model S и электрокроссовер Tesla Model X американский автопроизводитель снизил цены и на свою третью модель Tesla Model 3. У всех трех доступных в данный момент версиях стоимость стала меньше сразу на $1,100.

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Теги: #электромобиль#Tesla#Tesla Model 3