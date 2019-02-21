В "Киевпасстрансе" объяснили, почему городская электричка ездит со сбоями

Пока не хватает необходимого количества локомотивных бригад, а также технически исправных поездов электрички.

В работе городской электрички Киева возникли очередные сбои, из-за которых, по сообщениям СМИ, с самого утра 20 февраля на станции "Троещина-2" наблюдалось большое скопление людей.

Многие из них не смогли попасть внутрь вагонов, чтобы утром добраться до пункта своего назначения. Самые отчаянные испытали себя в опасной роли "зачеперов" - люди просто цеплялись за последний вагон, пишет ТСН.

В КП "Киевпастранс" в ответ на запрос ТСН объяснили, чем обусловлены задержки поездов городской электрички и их нечастое курсирование.

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В коммунальном предприятии рассказали, что по состоянию на 20 февраля ежедневно работают 9 электропоездов, и сейчас не хватает необходимого количества локомотивных бригад по различным обстоятельствам, в частности из-за увеличения случаев сезонных болезней, а также технических неисправностей поездов электрички.

Кроме того, несколько поездов курсируют с уменьшенным количеством вагонов - до четырех единиц - из-за полной изношенности колесных пар на отцепленных вагонах.

"К 2014 году большая часть колесных пар и их комплектующие для Украины, изготавливались на предприятиях РФ и предприятиях, которые ныне находятся на территориях ОРДЛО. На сегодня украинские производители данной продукции не в состоянии одновременно удовлетворить все потребности железнодорожных предприятий Украины по выпуску и ремонту колесных пар", - объясняют в коммунальном предприятии.

Отметим, что станции "Троещина" и "Троещина-2" находятся на жилом массиве Радужный, в стороне от самой Троещины.