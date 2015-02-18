Мариупольский порт остановил работу из-за артобстрелов боевиков

Мариупольский морской торговый порт остановил работу вследствие артобстрелов боевиков и повреждения железнодорожных коммуникаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

По его словам, террористы систематически уничтожают инфраструктуру Донецкой и Луганской областей.

«В результате артобстрелов боевиками поврежден газопровод Углегорской ТЭС в Светлодарске Артемовского района Донецкой области», - отметил Лысенко.

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Также повреждены железнодорожные коммуникации и прекращено железнодорожное сообщение между контролируемой и неконтролируемой Украиной территориями на 5 участках Донецкой области и трех участках Луганской области.

Это, по словам Лысенко, привело к остановке работы мощных угольных и металлургических предприятий региона, а также Мариупольского морского торгового порта.