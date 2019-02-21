В «Борисполе» задержали экс-чиновника «Укрзализныци» по подозрению в хищении более 90 миллионов

Задержанный и еще семь человек являются фигурантами уголовного производства о закупке по завышенным ценам стрелочной продукции.

В международном аэропорту «Борисполь» правоохранители задержали бывшего первого заместителя руководителя филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця», подозреваемого в нанесении государству более 90 млн грн ущерба.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Этого человека, вместе с еще семью, детективы Национального бюро подозревают в нанесении более 93 млн грн ущерба «Укрзализныци» из-за закупки стрелочной продукции по завышенным ценам. На момент совершения преступления экс-чиновник занимал должность помощника одного из народных депутатов, который, согласно версии следствия, также причастен к коррупционной схемы», - говорится в сообщении.

Детективы НАБУ сообщили о подозрении экс-чиновнику «Укрзализныци» в январе этого года (ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и чч. 2,3 ст.27, ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины), но, поскольку тот скрывался от следствия, был объявлен в розыск.

Подозреваемого задержали сотрудники Государственной пограничной службы и передали его детективам НАБУ для проведения следственных действий.