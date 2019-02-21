Раскрыта схема незаконного ввоза элитных авто при участии львовских таможенников (фото)

Дорогие автомобили ввозились на территорию Украины по документам, освобождающим от уплаты таможенных платежей, в дальнейшем изготавливались поддельные документы об их таможенной стоимости и происхождении.

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили схему незаконного ввоза в Украину автомобилей премиум-класса без уплаты обязательных таможенных платежей, которые затем продавались по поддельным документам и номерам узлов и агрегатов.

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Как сообщила пресс-служба ГБР, схема была организована при участии сотрудников Львовской таможни.

В частности, автомобили премиум-класса незаконно ввозились на территорию Украины или в режиме временного ввоза, или с документами дипломатических представительств иностранных государств, - таким образом, не уплачивались обязательные таможенные платежи при ввозе на таможенную территорию Украины.

Также изготавливались поддельные документы о таможенной стоимости и происхождении автомобилей, в автомастерских номера узлов и агрегатов переделывались под имеющиеся свидетельства собственности, а автомобили по поддельным документам и номерам продавались на территории Украины.

"Следователи выявили факт незаконного ввоза автомобиля "Мерседес", в результате чего государственный бюджет недополучил 658 тыс. грн. Проведены обыски в служебных помещениях Львовской таможни, а также по месту жительства должностных лиц таможни. Сейчас устанавливается количество автомобилей, которые были незаконно ввезены на территорию Украины с участием данных сотрудников, и ущерб, причиненный государству в результате реализации схемы", - сообщили в ГБР.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы (ст. 364 УК) осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в г. Киеве; процессуальное руководство - Генеральная прокуратура Украины; оперативное сопровождение - Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.