60% тендеров УЗ имеют признаки подставных - "Zалізниця без корупції"

По данным организации, в 2018 году УЗ объявила 19,3 тыс. процедур.

В 2018 году государственная компания "Укрзализныця" провела более 10 тысяч процедур закупок через систему ProZorro. При этом 60% из них имеют признаки фиктивных – с подставными учасниками.

Такие данные озвучил руководитель проекта "Zалізниця без корупції" Владимир Даценко на конференции "Кто зарабатывает на закупках "Укрзализныци?", организованной общественной организацией.

По данным организации, в 2018 году УЗ объявила 19,3 тыс. процедур. С них не состоялись 44,4% из-за недостаточного количества участников, еще 5,1% закупок "Укрзализныця" отменила по собственной инициативе. Всего успешно состоялось только 38% объявленных торгов, в частности из общего количества 11% было не конкурентных.

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Как уточнил Даценко, всего по результатам аукционов УЗ подписала 8,6 тыс. договоров.

"Объем закупок 27,93 млрд гривен в год. По сравнению с 2015 годом объем закупок в "Укрзализныци" как в национальной валюте, так и в долларах США увеличился почти в два раза", - заключил руководитель антикоррупционного проекта.

Он добавил, что таким образом ключевые показатели УЗ существенно отличаются в отрицательную сторону от средних показателей в системе ProZorro. Даценко добавил, что процент экономии компании на госзакупках составляет 3,3%, тогда как средний показатель в ProZorro - 4,3%, то есть показатель "Укрзализныци" на 25% хуже.

"Процент процедур с минимальным количеством участников - 60,7 по всем процедурам. Это говорит о том, что большинство тендерных процедур "Укрзализныци" происходит с минимальной конкуренцией, с минимальным количеством участников. Процент процедур без ценовой конкуренции в аукционах - 60,4%. Это те тендеры, где участники в течение трех раундов не сделали ни одного шага понижения. Это говорит о том, что скорее всего, этот тендер проведен с формальной конкуренцией, с формальными подставными участниками, или конкуренты не пожелали снижать начальные цены", - заключил Даценко.