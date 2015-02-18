В Мариупольском порту опровергают информацию об остановке работы

В Мариупольском морском торговом порту (ММТП) опровергают информацию, распространенную в штабе АТО, об остановке предприятия.

Как сообщил 0629 главный диспетчер ММТП Владимир Черненко, порт работает в штатном режиме. Правда, из-за эскалации конфликта на Донбассе последние несколько месяцев порт перестал получать грузы из городов региона.

В последнее время он обрабатывает грузы главным образом местные - от двух мариупольских меткомбинатов. Но говорить об остановке порта нельзя. Он продолжает работу, сказал Черненко.

Читайте такжеБоевики повредили газопровод, снабжающий Углегорскую ТЭСКак сообщал УНИАН, сегодня пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко сообщил, что Мариупольский морской торговый порт остановил работу вследствие артобстрелов боевиков и повреждения железнодорожных коммуникаций.

Повреждены железнодорожные коммуникации и прекращено железнодорожное сообщение между контролируемой и неконтролируемой Украиной территориями на 5 участках Донецкой области и трех участках Луганской области, заявил Лысенко.

Это, по его словам, привело к остановке работы мощных угольных и металлургических предприятий региона, а также Мариупольского морского торгового порта.