Кражи на 2 млрд грн ежемесячно: военизированная охрана «Укрзализныци» не способна надежно охранять грузы - эксперт

Промышленники, аграрии и другие грузоотправители констатируют: воруют всё - уголь, металлопрокат, руду, удобрения, зерновые, топливо и смазочные материалы.

Военизированная охрана "Укрзалізниці" не справляется со своими обязанностями по надзору за грузами, из-за чего около 2 млн грн в месяц составляет сумма ущерба от воровства на УЗ.

Об этом сообщил в блоге на OBOZREVATEL глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко. По его данным, 90% таких потерь возникают как раз в процессе перевозки. Фактические же потери собственников вагонов, отправителей и получателей грузов даже не поддаются исчислению, отмечает он.

"Промышленники, аграрии и другие грузоотправители констатируют: воруют всё - уголь, металлопрокат, руду, удобрения, зерновые, топливо и смазочные материалы. Кроме того всё, что можно извлечь и продать. Кроме того злоумышленники массово и безжалостно разукомплектовывают вагоны: снимают детали тормозной системы, из-за чего вагоны становятся нетормозными, не могут использоваться для перевозок и требуют ремонта. В результате собственники подвижного состава несут огромные убытки. Статистика шокирует: по данным Украинского логистического альянса ежедневно на железных дорогах разворовывается 150-170 вагонов(!). Такое воровство, кроме того, может повлечь техногенную катастрофу", - пояснил Криворучко.

По его словам, воровство грузов и разоборудование вагонов поставлено на поток - этим занимаются организованные и хорошо оснащенные группы, в составе которых действуют бывшие сотрудники УЗ и криминалитет.

"Нормативными документами УЗ определен порядок сдачи под охрану и снятия с охраны грузов: груз пломбируется, и если после прибытия пломба цела – претензии к охране не принимаются. Попытки доказать недостачу груза обречены на провал. Таким образом ВОХР охраняет не груз, а целостность пломбы. В действительности факты хищения ряда грузов, которые перевозятся под надзором охраны в специализированных вагонах, закрытых и опломбированных, обнаруживаются уже после того, как груз прибывает к получателю. При этом пломба цела, а количество груза серьезно уменьшилось. Разумеется, в таких случаях УЗ претензий уже не принимает и убытки не возмещает", - пояснил Криворучко.

Он подчеркнул, что множество случаев воровства происходит на тех станциях, где действуют посты ВОХР. "Бывают случаи, когда грузы, сопровождаемые (якобы) ВОХР, разворовываются. Потому, что формально грузы сопровождаются охраной, и за эту услугу даже берется плата, но на деле у подразделений ВОХР почему-то отсутствует личный состав", - пишет глава Ассоциации.

По мнению участников рынка, многочисленные факты воровства показывают, что ВОХР, призванная обеспечивать сохранность целого ряда грузов, не справляется с поставленной задачей. Криворучко считает, что рациональной альтернативой являются частные охранные структуры.