Volvo поставила клиентам свои первые электрические грузовики (фото, видео)

Мелкосерийное производство грузовых автомобилей Volvo FL Electric и Volvo FE Electric для европейского рынка будет запущено во второй половине 2019 года.

Компания Volvo Trucks на этой неделе осуществила поставку своих первых полностью электрических грузовиков: мусоровоза для компании по сбору и утилизации мусора Renova и грузовика для логистической компании DB Schenker и ее партнера-перевозчика TGM, работающих в Швеции.

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Как пишет itc.ua, поставке грузовиков предшествовала тестовая программа, в рамках которой водители, что будут работать на электрических грузовиках, имели возможность пройти тест-драйв. Судя по отзывам, особенно удивила водителей электрическая трансмиссия, обеспечивающая быстрое и плавное ускорение и низкий уровень шума.

Мелкосерийное производство грузовых автомобилей Volvo FL Electric и Volvo FE Electric для европейского рынка будет запущено во второй половине 2019 года.

Напомним, что электрогрузовики Volvo FL Electric (полная масса 16 тонн) и Volvo FE Electric(полная масса 27 тонн) предназначены для перевозки грузов, сбора мусора и других сфер деятельности в городских условиях.

Первая модель (FL) оснащается электродвигателем мощностью 130 кВт (пиковая — 185 кВт) с крутящим моментом до 425 Нм и блоком батарей от 100 до 300 кВтч с максимальным запасом хода 300 км.

Вторая модель (FE) получила сразу два электродвигателя суммарной мощностью 260 кВт (пиковая — 370 кВт) и крутящим моментом 850 Нм, при этом блок батарей на 200-300 кВтч (в зависимости от потребностей покупателей) обеспечивает запас хода до 200 км.