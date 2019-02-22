Последний день льготной растаможки "евроблях": все таможни будут работать до полуночи

Таможни в период с 25 ноября 2018 года по 20 февраля 2019 года оформили по новым льготным условиям 204,7 тыс. авто с иностранной регистрацией, за которые в бюджет уплачено почти 12,8 млрд грн.

Таможни Государственной фискальной службы (ГФС) сегодня, в последний день действия 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, работают в круглосуточном режиме.

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«22 февраля - в последний день действия льготного режима налогообложения транспортных средств - все отделы таможенного оформления таможен ГФС будут работать в круглосуточном режиме», - сказано в сообщении пресс-службы ГФС.

При этом Фискальная служба подчеркнула, что не фиксирует ажиотажа на пунктах пропуска благодаря своевременному информированию граждан-владельцев автомобилей на еврономерах.

«Очереди пока отсутствуют, оформления ждут 225 транспортных средств. Хотя еще с 7 по 16 февраля в ожидании непосредственно в пункте пропуска находилось от 300 до 1 тыс. автомобилей, перед пунктами пропуска на въезд в Украину - 1,5-3 тыс. авто. Такая ситуация наблюдалась в первую очередь на Львовской и Волынской таможнях ГФС», - сообщили в Фискальной службе.

По данным пресс-службы, таможни Государственной фискальной службы в период с 25 ноября 2018 года по 20 февраля 2019 года оформили по новым льготным условиям 204,7 тыс. автотранспортных средств с иностранной регистрацией, за которые в бюджет уплачено почти 12,8 млрд грн.

В частности, из них 130,4 тыс. - авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и которые находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. За эти авто владельцы уплатили более 8 млрд грн.

Также из данного количества растаможенных автомобилей 112,5 тыс. находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса, за них автовладельцы добровольно уплатили почти 957 млн грн (8500 грн за каждое авто), что освободило владельцев таких автомобилей от административной ответственности за данное нарушение.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство финансов Украины напомнило украинцам, что 22 февраля истекает срок применения 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, после чего владельцы таких авто будут платить налог по полной ставке, так как льготный период не будет продлён.

Так, по информации Минфина, с 23 февраля по 23 мая будет действовать общий режим растаможивания данных авто по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение оборота использования данных автомобилей на территории Украины.

С 25 ноября 2018 года в Украине действуют изменения в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

В частности, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема, а также 90-дневный льготный период действия коэффициента 0,5 для ставки расчета налога за растаможивание автомобилей, ввезенных с 1 января 2015 года до вступления в силу закона.

До принятия законов владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.