Прощай, льготная растаможка: теперь за "евробляхи" придется платить по полной

Вчера завершился последний день действия 50% скидки на акцизный налог при растоможке авто на еврономерах.

Начиная с сегодняшнего дня, владельцам "евроблях" придется оплачивать полную сумму акциза при оформлении автомобилей на еврономерах, ведь льготный период растаможки так и не был продлен.

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По информации Минфина, с 23 февраля по 23 мая будет действовать общий режим растаможивания данных авто по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение оборота использования данных автомобилей на территории Украины.

Отмечается, что ведомство рассматривает два варианта дальнейшей судьбы нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации, в частности, их продажу на запчасти или вывоз за пределы территории нашей страны.

С 25 ноября 2018 года в Украине действуют изменения в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации. В частности, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема, а также 90-дневный льготный период действия коэффициента 0,5 для ставки расчета налога за растаможивание автомобилей, ввезенных с 1 января 2015 года до вступления в силу закона.

До принятия законов владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.

Как сообщал УНИАН, таможни Государственной фискальной службы в период с 25 ноября 2018 года по 20 февраля 2019 года оформили по новым льготным условиям 204,7 тысячи автотранспортных средств с иностранной регистрацией, за которые в бюджет уплачено почти 12,8 миллиарда гривень.

В частности, из них 130,4 тысячи - авто с иностранной регистрацией, ввезенные на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и которые находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. За эти авто владельцы уплатили более 8 миллиардов гривень.

Также из данного количества растаможенных автомобилей 112,5 тысячи находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса, за них автовладельцы добровольно уплатили почти 957 миллионов гривень (8500 гривень за каждое авто), что освободило владельцев таких автомобилей от административной ответственности за данное нарушение.