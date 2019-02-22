Метро на Троещину: тендер на разработку ТЭО отменили - вскоре объявят новый

Киевский метрополитен планирует объявить повторный тендер на разработку технико-экономического обоснования метро на Троещину в ближайшее время.

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" планирует в ближайшее время объявить тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) метро на Троещину.

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Об этом говорится на странице Киевского метрополитена в Twitter.

«Тендер на разработку технико-экономического обоснования метро на Троещину будет объявлено повторно в ближайшие дни после обновления некоторых параметров в соответствии с законодательством», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что тендер на разработку ТЭО является первым шагом на пути строительства метро на Троещину.

«Тендер метро на Виноградарь также был в несколько этапов. Однако все процедуры закончены, и обустраиваются строительные площадки», - говорится в сообщении.

Согласно данным в системе публичных закупок ProZorro, КП «Киевский метрополитен» отменил тендер на разработку техническо-экономического обоснования строительства метро на Троещину.

Согласно протоколу заседания тендерного комитета, 19 февраля дирекция строительства метрополитена прислала письмо, в котором указала, что закупка услуг на разработку данного ТЭО была предусмотрена распоряжением исполнительного органа Киевсовета от 19 октября 2018 года и программой экономического и социального развития Киева на 2018-2020 года, утвержденной советом в декабре 2017 года.

Однако программа эконом- и соцразвития Киева на 2019 год не предусматривает финансирования бюджетом Киева указанных работ, следует из документа. Тендер было решено отменить из-за "сокращения расходов на закупку товаров, работ и услуг".

Отмечается, что первая очередь состоит из участка от станции "Вокзальная" до жилого массива Выгуровщина-Троещина с первым электродепо, вторая очередь - от станции "Вокзальная" до Кольцевой дороги со вторым электродепо.

Предусмотренный срок выполнения ТЭО - на протяжение 2019 года. Ожидаемая стоимость - 148,517 млн гривень.

Как сообщал УНИАН, в конце 2018 года Киевский метрополитен заключил договор о строительстве метро на Виноградарь с победителем тендера, проведенного в системе Prozorro, - «Киевметрострой». Речь идет о продлении Сырецко-Печерской ветки столичного метро.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 километра предполагается строительство двух станций - «Мостицкая» и «Проспект Правды» - и ответвления в сторону станции «Виноградарь» для дальнейшего продолжения линии. Согласно документу, работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составляет 5 млрд 993 млн грн.