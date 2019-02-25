Льготный период закончился: украинцы растаможили свыше 218 тысяч «евробях»

Фискальная служба в льготный период растаможила автомобилей на еврономерах на сумму 13,5 млрд грн.

Таможни Государственной фискальной службы (ГФС) в период действия 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года включительно, оформили по этим льготным условиям свыше 218 тыс. авто.

Читайте такжеВ Минфине рассказали, что делать с нерастаможенной "евробляхой"

Как сообщили в пресс-службе ГФС, всего за указанный период в бюджет уплачено 13,5 млрд грн таможенных платежей.

«22 февраля завершился льготный период по применению пониженной ставки акцизного налога для растаможивания транспортных средств. Все декларации, которые граждане успели подать до 24 часов последнего дня действия льготного периода, таможни ГФС отработают и оформят в пределах льготного режима… С начала действия льготного периода для растаможивания авто (25.11.2018) по состоянию на 24 февраля 2019 года таможнями ГФС оформлено более 218 тыс. транспортных средств», - сказано в сообщении.

В частности, по данным пресс-службы, 22 февраля в ГФС было подано на оформление около 700 автомобилей, а за последние двое суток (23-24 февраля) в свободное обращение выпущено 160 транспортных средств.

«По предварительным оценкам, процесс льготного растаможивания завершится до четверга», - отмечают в ГФС.

Сообщается, что из общего количества растаможенных автомобилей 121,4 тыс. находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса, за них автовладельцы добровольно уплатили 1,03 млрд грн (8500 грн за каждое авто), что освободило владельцев таких автомобилей от административной ответственности за данное нарушение.

Согласно сообщению, наибольшее количество авто на еврономерах за указанный период оформила Киевская таможня – 24 103 единицы, далее следует Волынская таможня с показателем 15 443, Закарпатская – 12 094, Львовская – 11 163, Черновицкая – 10 652.

В пресс-службе напомнили, что до 23 мая в Украине все еще будут действовать либерализованные нормы об административной ответственности для владельцев автомобилей на еврономерах, которые не растаможили свои авто.

«После этой даты и при превышении срока транзита или временного ввоза транспортного средства с иностранной регистрацией более чем на 30 суток, гражданам грозит штраф в размере 170 тыс. грн или конфискация транспортного средства по решению суда», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства финансов, с 23 февраля по 23 мая в Украине будет действовать общий режим растаможивания автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение оборота использования данных автомобилей на территории Украины.

С 25 ноября 2018 года в Украине действовали изменения в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

В частности, было предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема, а также 90-дневный льготный период действия коэффициента 0,5 для ставки расчета налога за растаможивание автомобилей, ввезенных с 1 января 2015 года до вступления в силу закона.

До принятия законов владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.