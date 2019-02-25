В Украине три трассы могут стать платными

Среди них, например, направление Киев - Белая Церковь.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") вместе со Всемирным банком проанализировали 10 дорог, которые можно усовершенствовать или перестроить. Из них выделили три на­­правления, у которых есть потенциал стать первыми концессионными или, проще говоря, платными дорогами Украины.

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Среди них, например, направление Киев - Белая Церковь. По словам главы "Укрдоринвеста" Елены Криворучко, чтобы построить по этому маршруту новую дорогу, нужны $535 млн и три года, пишет «Сегодня». При этом, введя плату за проезд, инвестор сможет возвращать чуть более 5% (почти $27 млн) в год.

Второй вариант, по словам чиновницы: 60 км на участке Львов - Краковец. На постройку новой дороги здесь понадобятся $290 млн и два года, а зарабатывать инвесторы смогут по $4 млн в год.

Наконец, в направлении Львов - Тернополь можно расширить дорогу с двух полос до четырех. На это понадобятся $293 млн и, по оценкам экспертов, около трех лет. Зарабатывать подрядчики на этой дороге смогут по $35 млн в год.

Однако, по словам Криворучко, сложности заключаются не только в том, чтобы найти инвесторов для этих проектов, но и в том, чтобы побороть нежелание простых украинцев пользоваться платными дорогами. Особенно с учетом того, что при появлении платных магистралей всегда должны быть бесплатные альтернативы.

По словам транспортного эксперта Александра Кавы,проезд по дороге Киев - Белая Церковь (расстояние составит примерно 60 км) может стоить примерно как 2-3, а максимум 4 литра бензина. То есть проезд по этой дороге будет колебаться от 60 до 120 грн.

Как сообщал УНИАН, по словам и.о. главы «Укравтодора» Славомира Новака, цена проезда по первой в Украине платной дороге из Львова в Краковец (Польша), строительство которой начнется в 2020 году, будет не больше 7-10 евроцентов за километр.

«Укравтодор» планирует в этом году восстановить от 1500 до 1800 километров украинских дорог, что соответствует уровню прошлого года.

По данным «Укравтодора», на строительство, реконструкцию и ремонт дорог государственного значения в 2019 году будет направлено около 20 млрд грн из общей суммы в 33,4 млрд грн на дороги государственного значения, предусмотренной в Дорожном фонде. Всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.