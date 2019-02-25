Boeing завершил сборку первого 737 MAX для Украины (фото)

Первым эксплуатантом Boeing 737 MAX в Украине станет МАУ.

На заводе Boeing в Рентоне (штат Вашингтон, США) завершили сборку первого Boeing 737 MAX 8 для авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Об этом сообщил украинский авиаблоггер Виталий Трубников, передает ЦТС.

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Как сообщается, самолет уже выкатили с линии финальной сборки.

Теперь воздушное судно должно пройти заводские испытания, после чего будет отправлено на покраску и будет передано заказчику.

Новый самолет должен войти в состав флота МАУ уже весной. Всего ожидается поставка трех таких самолетов.

До того ожидалось, что первой в Украине Boeing 737 MAX обзаведется авиакомпания SkyUp. Именно она в марте 2018 года объявила, что уже стала заказчиком самолетов нового поколения. В компании уточнили, что договорились о поставке двух Boeing 737 MAX 8 и трех среднемагистральных Boeing 737 MAX 10. Общая сумма заказа составила $624 млн. Поставка первых пяти самолетов ожидается в 2023 году.

Первый полет на Boeing 737 MAX 8 в Украину совершила авиакомпания flydubai по маршруту Дубай-Киев в начале 2018 года.