Киевстар восстановил мобильную связь в большинстве городов и сел Луганщины

За прошедшие сутки специалисты «Киевстар» смогли устранить повреждения на волоконно-оптической магистрали на территории Луганской области, и мобильная связь компании здесь снова заработала.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

"По состоянию на 19 февраля 2015 года работа радиосети «Киевстар» на территории Луганской области восстановлена. Сейчас функционируют почти 80% базовых станций на территории региона, услуги мобильной связи доступны в большинстве городов и населенных пунктов Луганщины", - сообщает пресс-служба.

Согласно информации компании, авария на волоконно-оптической магистрали произошла 17 февраля 2015 вследствие разрывов и повреждения кабеля. Ситуация осложнялась тем, что часть магистрали находится на территории проведения антитеррористической операции, где ограничено движение гражданского транспорта.

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"Сложности со связью на территории Донецкой и Луганской области возникли 4 февраля 2015 года, когда технический центр «Киевстар» в Донецке был захвачен вооруженными людьми, обесточившими и повредившими телекоммуникационное оборудование. В результате без связи остались более половины Донецкой области и почти вся Луганская область. Впоследствии специалисты «Киевстар» практически полностью восстановили мобильную связь в Луганской области. В Донецкой области остаются сложности со связью из-за невозможности получить доступ к технической площадке", - напоминают в пресс-службе.